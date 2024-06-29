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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сказано в сообщении, опубликованном в 8:56 мск.

В Telegram-канале «Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» уточняется, что морской и наземный общественный транспорт в городе прекращает движение.

До этого заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова заявляла, что штрафы за недопуск людей на частные объекты собственности в то время, когда в регионе объявлена воздушная тревога, составят 3-5 тысяч рублей для физлиц и до 300 тысяч для юрлиц.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. Число пострадавших при атаке, по последним данным, возросло до 155.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.

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