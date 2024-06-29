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Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю в ночь на 29 июня накрыла мощная магнитная буря

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Shutterstock

В ночь на субботу на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно прогнозу астрономов, магнитная буря началась сразу после полуночи и продлится примерно до 12:00 по мск. Затем магнитное поле постепенно стабилизируется и останется активным до середины дня.

По данным ученых, на Земле наблюдается буря второго уровня по пятибалльной шкале. Она образовалась вследствие выброса солнечной массы, пришедшего к Земле днем 28 июня. Выброс был спрогнозирован заранее.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в ночь с пятницы 28 июня на субботу будут наблюдаться слабые магнитные бури. Ожидается, что они стихнут уже к утру.

В пятницу ученые центра мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ) зарегистрировали сильное возмущение магнитного поля Земли.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка.

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