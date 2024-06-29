В Башкирии ребенка зажало бетонной плитой во дворе дома

В башкирском городе Сибай помощь спасателей потребовалась восьмилетней девочке, которую зажало между бетонными плитами. Об этом сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Группа школьников играла во дворе жилого дома возле лестницы в подвал. В какой-то момент восьмилетняя девочка упала в щель между стеной здания и плитой. Свидетели произошедшего обратились в экстренные службы, на помощь ребенку выехали сотрудники городского отделения Госкомитета региона по ЧС.

С помощью гидравлического инструмента девочку вызволили из ловушки. После освобождения спасатели передали ребенка врачам скорой помощи. Подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Крыму школьница забралась на восьмиметровое дерево и застряла. В экстренные службы обратились очевидцы, они сообщили, что в поселке Гаспра на высоком дереве сидит ребенок и зовет на помощь. Прибывшие на вызов специалисты обнаружили, что 14-летняя девочка забралась по стволу дерева на высоту восьми метров, чтобы достать застрявший предмет, и не смогла спуститься вниз. С помощью приставной лестницы спасатели эвакуировали ребенка на землю. Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее в Подмосковье подросток застрял в заборе на двухметровой высоте.