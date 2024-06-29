В Китае объявили наивысший уровень погодной опасности из-за дождей

В Китае объявлен «красный» уровень предупреждения из-за проливных дождей в ряде регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральную метеорологическую обсерваторию КНР.

По данным метеорологов, с 14:00 (9:00 мск) 29 июня по 14:00 30 июня ожидаются сильные дожди в южной части провинции Цзянсу, в Шанхае, на северо-западе провинции Чжэцзян, в центральной и южной частях провинции Аньхой, на востоке провинции Хубэй, севере провинции Цзянси, в центральной, северной и юго-западной частях провинции Хунань, а также на юге провинции Гуйчжоу и севере Гуанси-Чжуанского автономного района.

До этого американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что выбросы углекислого газа заставят тропические дожди сдвинуться на север в ближайшие десятилетия. Это окажет глубокое воздействие на сельское хозяйство и экономику экваториального пояса Земли. По данным специалистов, смещение осадков будет обусловлено влиянием углерода в атмосфере на формирование внутритропических зон конвергенции.

Ранее в Китае два человека выжили после попадания молнии.