Подросток захлебнулся в бассейне фитнес-центра во время тренировки

В Благовещенске 15-летний школьник едва не утонул в бассейне фитнес-центра во время тренировки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Инцидент произошел 28 июня, во время занятий по плаванию в одном из фитнес-центров Благовещенска, школьнику стало плохо. Мальчик потерял сознание и ушел под воду, на место была вызвана скорая помощь, пострадавшего удалось спасти, он доставлен в медицинское учреждение.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Подробности о состоянии ребенка неизвестны.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области ребенок оказался между плитами в водопаде. Инцидент произошел на Суенгинском водопаде. По пути домой ребенок вместе с отцом и дядей остановился около местной достопримечательности, но, когда мальчик прогуливался под мостом, его снесло течением. Местные жители искали 13-летнего мальчика около суток, к мероприятиям привлекли, в том числе и поисково-спасательный отряд. Вскоре спасатели обнаружили ребенка, но медики спасти его не смогли.

Ранее восьмилетнего ребенка засосало в трубу бассейна в отеле.