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Житель Бурятии спас детей от медведя

В Бурятии мужчина спас от медведя колонну детей-велосипедистов

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Depositphotos

В Баргузинском районе Бурятии мужчина заметил на обочине дороги медведя и успел предупредить о хищнике специалистов республиканского агентства лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в трех километрах от села Баргузин. Медведь устроил пробежку по дороге, по которой в это время как раз двигались дети на велосипедах. Зверя заметил местный житель Евгений Аввакумов.

Он снял хищника на камеру мобильного телефона и сообщил лесникам о надвигающейся опасности, а те предупредили группу юных спортсменов. Лесники организовали патруль и предотвратили встречу медведя с детьми.

До этого сообщалось, что в Читинском районе Забайкальского края медведь набросился на жителя села Бургень и укусил его за руку. Инцидент произошел на реке Читинка возле села Бургень, сельчанин пошел по делам и неожиданно встретился с хищником. Зверь напал на россиянина и нанес ему телесные повреждения. Пострадавший доставлен в городскую клиническую больницу, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее под Владивостоком медведь напал на мужчину с собакой.

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