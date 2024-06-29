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В Удмуртии трехлетний мальчик ушел из дома и бродил по лесу

В Удмуртии пропавший трехлетний мальчик найден живым

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Shutterstock

В Удмуртии трехлетний мальчик ушел из дома и был найден в двух километрах от места исчезновения, ребенок прошел через лес и находился на берегу пруда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

В экстренные службы обратились родители трехлетнего мальчика, они рассказали, что сын пропал с территории частного дома в поселке Кизнер. По тревоге были подняты спасатели. Обнаружить ребенка удалось спустя несколько часов, благодаря неравнодушным жителям поселка, которые тоже вышли на поиски пропавшего.

«Он успел пройти два километра от дома и шел по лесной дороге! Страшно представить, что могло бы произойти с ним, не говоря уже о том, что его нашли около водоема», — сообщила начальник пресс-службы МЧС Удмуртии Ольга Михайлова.

Мальчика передали родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области двухлетний мальчик сбежал от бабушки и отправился на самостоятельную прогулку, ребенка нашли в лесу ночью. По тревоге был поднят личный состав ОМВД России по Павлоградскому району, сотрудники полиции организовали незамедлительный поиск ребенка, информацию об этом также передали сотрудникам Пограничного управления, чья застава находится в радиусе розыска. Пропавшего обнаружили пограничники утром 23 июня. Мальчик один сидел на опушке леса. Беглеца передали бабушке.

Ранее в Калининграде трехлетний мальчик сбежал из детского сада и бродил по городу.

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