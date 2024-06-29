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МЧС уничтожило суббоеприпасы ATACMS на дне моря

МЧС нашло и подорвало четыре суббоеприпаса ATACMS в воде на пляже в Севастополе

Сотрудники МЧС уничтожили четыре суббоеприпаса ATACMS, найденных в воде на пляже в Севастополе. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«Они (суббоеприпасы) обнаружены на глубине до 5 метров. Пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка», — отмечается в сообщении.

Водолазы продолжают искать остатки американских ракет, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город.

28 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал усилить группировку сил противовоздушной обороны, которая прикрывает город и окрестности.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее сообщалось, что на пляжах и в транспорте Севастополя появятся наборы для первой помощи.

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