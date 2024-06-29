Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские адвокаты получат дополнительную защиту со стороны закона

За воспрепятствование работе адвокатов могут ввести уголовную ответственность

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Законопроект о введении уголовной ответственности за воспрепятствование работе адвокатов вскоре предложат Министерству юстиции России. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов.

Для решения этой задачи в ФПА была сформирована рабочая группа во главе с адвокатом Евгением Рубинштейном.

«Ее задача состояла не только в разработке жизнеспособной нормы закона, но и в сборе юридической базы о случаях нарушения прав адвокатов. По моим сведениям, текст законопроекта доработан», — расказал Лактионов на полях XII Петербургского международного юридического форума.

По словам адвоката, его коллеги добиваются введения уголовной ответственности за препятствование своей работе не первый год, однако предыдущие инициативы не находили поддержки законодателей. Как пояснил Лактионов, из-за отсутствия должного обоснования.

До этого в России призвали ужесточить наказание за содержание диких животных.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами