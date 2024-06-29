Российские адвокаты получат дополнительную защиту со стороны закона

Законопроект о введении уголовной ответственности за воспрепятствование работе адвокатов вскоре предложат Министерству юстиции России. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Денис Лактионов.

Для решения этой задачи в ФПА была сформирована рабочая группа во главе с адвокатом Евгением Рубинштейном.

«Ее задача состояла не только в разработке жизнеспособной нормы закона, но и в сборе юридической базы о случаях нарушения прав адвокатов. По моим сведениям, текст законопроекта доработан», — расказал Лактионов на полях XII Петербургского международного юридического форума.

По словам адвоката, его коллеги добиваются введения уголовной ответственности за препятствование своей работе не первый год, однако предыдущие инициативы не находили поддержки законодателей. Как пояснил Лактионов, из-за отсутствия должного обоснования.

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