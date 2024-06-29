Расследование пожара в подмосковном Фрязино может затянуться

Пожарно-техническая экспертиза по делу о пожаре в здании в подмосковном Фрязино может продлиться еще две недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Экспертное расследование после крупного пожара по предписанию следствия в среднем занимает 20 дней», — сказал собеседник агентства.

Что касается экспертизы во Фрязино, то она может продлиться еще 14 дней, отметил он. Если для проведения расследования потребуются дополнительные исследования, то этот срок будет продлен, добавил представитель экстренных служб.

24 июня в здании во Фрязине четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. В оперативных службах сообщали, что причиной пожара стал дуговой пробой в электросети. Дуговой пробой или искрение — это электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках, он стал причиной воспламенения горючих материалов. В советское время в этом здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан».

Ранее была задержана собственница здания во Фрязино, где произошел пожар.