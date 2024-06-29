В Петербурге завершились «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» завершился в Санкт-Петербурге проходом брига «Россия» под алыми парусами, который подарил событию это название. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед тем, как бриг с алыми парусами прошел мимо мимо Троицкого и Дворцового мостов, в Петербурге отгремели фейерверки, а также перед выпускниками выступили Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хэдлайнером музыкального концерта стал рэпер Мот.

На мероприятии собралось до 70 тысяч выпускников школ и их родственников — помимо Петербурга, гостями праздника стали выпускники школ из еще 40 субъектов Федерации и 16 иностранных государств.

До этого в Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса».

Праздник выпускников «Алые паруса» проходит в самую светлую ночь июня в Санкт-Петербурге с 1968 года. В период с 1979 по 2005 год шоу не проводили, при этом аналогичное мероприятие ежегодно проходило в Сестрорецке с 1979 по 1991 год.

Ранее в Санкт-Петербурге спрогнозировали температурную суперночь на праздник «Алые паруса».