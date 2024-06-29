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Зеленский заявил о возвращении из России осужденного за диверсию в Крыму

Зеленский: на Украину вернулся осужденный в РФ за диверсию в Крыму Джелялов

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну из России вернулись 10 человек, в том числе заместитель председателя меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России) Нариман Джелялов. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Также среди тех, кто вернулся на Украину, оказались пятеро украинцев, которых задержали и осудили в Белоруссии. Зеленский отметил, что помощь в возврате этих людей оказал Ватикан.

23 августа 2021 года управление МВД по Крыму сообщило, что неизвестные повредили газопровод в селе Перевальное Симферопольского района. По этому факту было возбуждено уголовное дело. По данным ФСБ, главное управление разведки министерства обороны Украины пыталось устроить в Крыму диверсии с помощью крымскотатарских экстремистов. 3-4 сентября в республике прошли обыски, после которых был задержан Джелялов и еще четыре человека. В сентябре 2022 года он был приговорен к 17 годам лишения свободы.

Ранее Россия и Украина совершили обмен военнопленными в формате 90 на 90.

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