На Москву надвигается сильная июльская жара

Метеорологи предупредили о приближении жары свыше 30 градусов в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает газета »Известия» со ссылкой на экспертов.

«В начале июля погоду будет определять западная периферия антициклонов, ветер с юга будет приносить жаркий воздух с Балкан, который в условиях переменной облачности, высокого солнца и длинного светового дня будет еще прогреваться», — рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, приближающаяся жара может побить рекорды 19 века, когда в Москве в эти дни было 31,9 градуса тепла. Позднякова выразила надежду, что этот период сильной жары продлится недолго, не так, как в аномально жаркое лето 2010 и 1938 годов.

До этого врач рассказал, что делать при получении теплового удара.

Ранее синоптики назвали день, когда жара в Москве достигнет рекордных показателей.