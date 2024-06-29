Россиян предостерегли от кормления домашних питомцев пойманной рыбой

Сырая рыба представляет собой серьезную угрозу для здоровья и даже жизни питомцев. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова.

«В мясе рыб зачастую содержатся паразиты и их личинки. Поедание сырой рыбы может привести к развитию заболеваний, поражающих различные органы животных. Одно из наиболее распространенных и опасных заболеваний — описторхоз, поражающий печень и желчный пузырь», — объяснила она.

Если говорить о свежепойманной рыбе из московских рек и водоемов, то не все кошки и собаки будут есть ее в принципе. Кошки могут поиграться с ней в силу природных инстинктов, но не факт, что потом съедят, отметила ветеринар.

«Но даже вареную или жареную рыбу не рекомендуется давать кошкам и собакам. Большую угрозу для здоровья питомцев представляют кости, содержащиеся в рыбе. Они могут травмировать внутренние органы, вызывать удушье. Если они застрянут в пищеводе животного, их не всегда можно обнаружить даже при помощи рентгена или УЗИ — кости рыб нерентгеноконтрастны. Например, кошка по причине застрявшей кости может отказываться от еды в течение нескольких дней. Но даже опытный врач при проведении различных медицинских исследований может не найти причину плохого самочувствия животного, если ею окажется застрявшая в том или ином органе рыбная кость. Поэтому, как специалист, я настоятельно рекомендую воздержаться от кормления кошек и собак рыбой», — резюмировала Меликова.

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