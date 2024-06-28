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В Петербурге ребенок сломал позвоночник в детском саду

РЕН ТВ: воспитатели детсада в Петербурге скрыли перелом спины у ребенка

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Haggardous50000/Shutterstock

В Санкт-Петербурге родители дошкольника пожаловались, что сотрудники детского сада скрыли информацию о травмировании воспитанника. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, ребенок получил травмы 25 июня, но семья узнала о них только спустя три дня.

«Мальчик трех лет сорвался с перекладины и повредил спину. В садике ничего родителям не рассказали, а ребенок три дня жаловался на боли в спине», — рассказал СМИ источник, знакомый с ситуацией.

Семья показала сына врачам. Медики диагностировали ребенку компрессионный перелом трех позвонков.

До этого в детском саду Красноярска двухлетний мальчик пострадал от нападения крысы во время прогулки. Грызун запрыгнул мальчику на спину и укусил.

Ранее в Петербурге ребенок упал на детской площадке и получил тяжелые травмы.

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