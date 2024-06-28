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В Аргентине могут снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Минюст Аргентины требует снижения возраста уголовной ответственности до 13 лет

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РИА Новости

Минюст Аргентины направил в парламент законопроект о снижении возраста наступления уголовной ответственности с 16 до 13 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Авторами законопроекта стали министр юстиции Марина Кунео Либарона и  министр безопасности Патрисия Буллрич. Целью закона названо избежание безнаказанности на фоне массовой вовлеченности несовершеннолетних в организованную преступность.

«Молодежь сегодня не  сравнима с  той, что была 40 лет назад. Новый закон будет бороться с  ростом подростковой преступности, одним из главных вызовов для благополучия нашей страны», — заявили в Минюсте.

Отмечается, что в 2023 году несовершеннолетние совершили почти 2,2 тыс. преступлений.

Утром 28 июня обе палаты парламента Аргентины утвердили пакет реформ президента Милея.

Пакет из 300 реформ по либерализации экономики Аргентины предполагает отмену регулирования цен, новый режим привлечения иностранных инвестиций, возможность приватизации госкомпаний, изменение налоговой политики, трудовых отношений и ряд других позиций. В ходе рассмотрения их в парламенте для утверждения в качестве законодательных инициатив некоторые положения указа подверглись существенной корректировке.

Ранее потребление говядины в Аргентине рекордно упало из-за высокой инфляции в стране.

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