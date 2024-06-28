Подросток, которого атаковала акула, рассказал о пережитом ужасе

В Северной Каролине (США) акула напала на 14-летнего мальчика, когда тот плавал в океане, и укусила за ногу. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел 23 июня на пляже Топсейл-Бич. Юноша самостоятельно выбрался на берег после нападения хищника, где отдыхающие оказали ему первую помощь. Бригада скорой была на месте через две минуты, так как находилась рядом с побережьем по другому вызову. Пострадавшего экстренно доставили в военно-морской госпиталь Кэмп-Лежен, где ему прооперировали поврежденную ногу — у юноши серьезно пострадали сухожилия голени.

Сам пострадавший, Блейн Браун, рассказал, что все происходящее с ним было похоже на плохой сон и добавил, что ему было очень страшно.

«В тот момент я не понял, что меня укусило. Я просто почувствовал боль и стал двигаться в сторону берега. Я кричал. Моя бабушка держала меня за руку, а я не мог остановиться и все время говорил что-то вроде: «Со мной все будет плохо. Я останусь без ноги»», — поделился впечатлениями от встречи с акулой потерпевший.

Школьник также отметил, что после укуса находился в полубессознательном состоянии: сил хватило только для того, чтобы добраться до берега и упасть на песок.

Ранее девушка лишилась руки и ноги после встречи с акулой на побережье Флориды.