В Пентагоне признали, что Байден солгал, что при нем не погиб ни один военный

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх признала, что глава Белого дома Джо Байден солгал, когда назвал себя себя первым президентом США, при котором ни один американский военный не погиб за пределами родины. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я думаю, вы и другие сообщали о некоторых смертях военнослужащих. <...> И вы также видели, как президент выражал свои глубочайшие соболезнования этим семьям [погибших]. Как вы [представители СМИ] сообщали, безусловно, за время правления этой администрации погибали военнослужащие», – ответила зампред на вопрос о том, как Пентагон может прокомментировать заявление Байдена.

Байден ранее в ходе предвыборных дебатов с Дональдом Трампом сделал заявление, назвав себя президентом США, при котором американские войска не гибнут за пределами своей страны. На самом же деле за время его президентства американские солдаты погибали как во время вывода войск США из Афганистана, так и в результате нападений на военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

До этого обозреватель The New York Times Николас Кристоф заявил, что президенту США Джо Байдену следует выйти из предвыборной гонки после провальных дебатов с Дональдом Трампом, поскольку ему не удалось развеять сомнения относительно своего возраста и эффективности.

Ранее в Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией.