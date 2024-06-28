В МИД анонсировали ответные меры на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию РФ

Россия в скором времени примет ответные меры на повышение Евросоюзом пошлин на российскую и белорусскую сельхозпродукцию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», - подчеркнула Захарова.
Евросоюз принял решение повысить ввозные пошлины на импортируемые из России и Белоруссии зерновые культуры, семена масличных культур, продукты их переработки, а также корма для животных.
По словам Захаровой, данные действия рассматриваются Москвой как нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении России.
До этого представитель МИД заявила, что Россия, несмотря на все новые санкции Евросоюза, продолжит снабжать мировые рынки продукцией, включая энергоресурсы, удобрения и продукты питания.
24 июня Евросоюз объявил о принятии очередного, 14-го по счету с февраля 2022 года, пакета антироссийских санкций.
Ранее миссия РФ в ЕС отреагировала на новый пакет санкций.