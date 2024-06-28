Приезжий захватил квартиру матери бойца СВО

В подмосковных Химках квартирант захватил жилплощадь матери бойца СВО и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в в Telegram-канале «Русская Община ZOV».

Уроженец Армении оформил договор аренды с жительницей Московской области, но после этого перестал выходить на связь и платить за проживание. Владелица квартиры не могла попасть внутрь своего жилья. На связь по телефону мужчина не выходил, и женщина предположила, что тот сменил номер.

Сын потерпевшей, проходивший службу в зоне СВО, в это время находился в госпитале и не мог помочь матери. Общественники нашли неплательщика и побеседовали с ним, после чего он согласился вернуть задолженность.

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