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Приезжий захватил квартиру матери бойца СВО

В Подмосковье приезжий захватил квартиру матери бойца СВО

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Pexels

В подмосковных Химках квартирант захватил жилплощадь матери бойца СВО и перестал выходить на связь. Об этом сообщили в в Telegram-канале «Русская Община ZOV».

Уроженец Армении оформил договор аренды с жительницей Московской области, но после этого перестал выходить на связь и платить за проживание. Владелица квартиры не могла попасть внутрь своего жилья. На связь по телефону мужчина не выходил, и женщина предположила, что тот сменил номер.

Сын потерпевшей, проходивший службу в зоне СВО, в это время находился в госпитале и не мог помочь матери. Общественники нашли неплательщика и побеседовали с ним, после чего он согласился вернуть задолженность.

До этого в Иваново приезжий вымогал у сестры бойца СВО деньги и угрожал диаспорой.

Ранее в Когалыме мигрант-предприниматель держал жителя Кургана в трудовом рабстве.

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