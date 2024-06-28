Уголовные дела Блиновских разделили

Уголовные дела Елены и Алексея Блиновских разделили. Об этом сообщает ТАСС адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова.

Теперь дело Алексея Блиновского выделено в отдельное судопроизводство. Отмечается, что Алексей Блиновский по-прежнему находится в зоне СВО, несмотря на объявление в розыск.

До этого Алексей Блиновский был объявлен в розыск, поскольку не явился к следствию для ознакомления с делом.

Накануне стало известно, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение. В настоящее время он участвует в боях под Красногоровкой. Его сослуживец и бывший адвокат Михаила Ефремова, также находящийся на фронте, Эльман Пашаев, пояснил, что Блиновский с мая воюет в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады.

Ранее Елена Блиновская погасила 70 млн рублей от миллиардного долга.