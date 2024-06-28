Названа причина объявления в розыск мужа Блиновской

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской блогер Алексей Блиновский не явился к следствию для ознакомления со своим уголовным делом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник назвал этот факт причиной объявления Блиновского в федеральный розыск.

Накануне стало известно, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение. В настоящее время он участвует в боях под Красногоровкой. Его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев пояснил, что Блиновский с мая воюет в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады.

Об объявлении блогера в розыск МВД сообщило 28 июня.

О том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская — в материале «Газеты.Ru».