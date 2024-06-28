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Армению пригласили поучаствовать в мероприятии НАТО

МИД: Армения примет участие в мероприятие партнерского формата саммита НАТО

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Stepan Poghosyan/Photolure via Reuters

Армению пригласили принять участие в мероприятии партнерского формата саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Вашингтоне, Ереван дал согласие. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

«Армения получила приглашение принять участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях <...> и подтвердила свое участие. Других договоренностей на данный момент нет», — сказала Бадалян, отметив, что мероприятие альянса приурочено к 75-летию организации.

До этого сообщалось, что замначальника генштаба Вооруженных сил Армении Артур Ероян согласовал в штаб-квартире НАТО программу двустороннего сотрудничества в области военного образования на 2024 год, намечены новые направления. В Минобороны Армении отметили, что в рамках обсуждений стороны обсудили результаты деятельности, направленной на оказание содействия военным учебным заведениям и тренировочным центрам в стране.

Ранее МИД Армении оценил перспективы вступления страны в НАТО.

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