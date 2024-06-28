На Кубани двое детей пострадали в массовом ДТП

В Краснодарском крае на трассе «М4 Дон» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировались дети. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Инцидент произошел 28 июня у города Горячий Ключ. Как рассказали правоохранители, водитель автомобиля «Хавал», перестраиваясь на правом закруглении дороги, не пропустил «Киа». В результате водитель за рулем второй машины столкнулся с движущимися по встречной полосе автомобилями «Лада», «Ауди», «Рено» и «Митсубиси». Всего в ДТП участвовали шесть машин.

В результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних: 16-летнюю школьницу с травмами забрали в больницу. Восьмилетнему мальчику оказали помощь на месте, ему назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

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