Путин прокомментировал отсутствие женщин-губернаторов в России

Президент России Владимир Путин считает собственным упущением тот факт, что в России в настоящее время среди руководителей регионов нет женщин. Об этом глава государства заявил во время встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС, сообщает ТАСС.

«Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение», – с улыбкой ответил президент на вопрос о том, почему в России нет женщин-губернаторов. Его слова вызвали смех у выпускников.

Российский лидер отметил, что женщины демонстрируют блестящие результаты во многих сферах, и призвал усилить работу в вопросе более активного участия женщин в управлении.

«В целом это вопрос, на который мы должны обратить действительно больше внимания», – резюмировал президент.

В конце мая глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что завершает свою политическую карьеру в качестве главы региона. Комарова руководила регионом с 1 марта 2010 года.

Ранее Путин в шутку сравнил себя с интернетом.