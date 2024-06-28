В «Коммерсанте» сменится главный редактор

В «Коммерсанте» сменился главный редактор. Telegram-канал издания сообщил, что с 1 июля Михаил Лукин сменит на этой должности Владимира Желонкина, который занимал эту должность с 2017 года.

Также Лукин займет должность шеф-редактора издательского дома. Желонкин при этом сохранит пост гендиректора «Коммерсанта».

Желонкин стал главным редактором «Ъ» в 2018 году, на тот момент он два года был генеральным директором одноименного ИД. Его предшественником был Сергей Яковлев, работавший в газете с 1997 года. С января 2009 года по февраль 2010 года Желонкин занимал должность генерального директора «АФ Телеком Холдинг». Также Владимир Желонкин являлся членом совета директоров «Мегафона».

Лукин работает в «Коммерсанте» около 20 лет. Он вернулся в издательский дом в октябре 2023 года, спустя десять лет после ухода с должности директора информационного центра после более чем 15 лет работы «Коммерсанте».

В мае главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров покинул свой пост.

Ранее в Минске были задержаны корреспондент «Коммерсанта» и фотограф «Известий».