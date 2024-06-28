ЦБ РФ повысит с 1 сентября коэффициенты риска по необеспеченным кредитам

Банк России с 1 сентября увеличит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

«Банк России повышает с 1 сентября 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам», – говорится в сообщении.

Как отмечается, данная мера призвана ограничить рост долговой нагрузки граждан.

До этого сообщалось, что средняя сумма потребительского кредита в России увеличилась за год на 25%. Так, в 2023-м размер среднего займа составлял 510 тыс. руб., однако по итогам первых месяцев нынешнего года он увеличился до 640 тыс. руб. По словам директора розничного бизнеса Банка Синара Андрея Хафизова, ожидается, что в этом году объем выдачи кредитов вырастет на 15%, в том числе и за счет автокредитования и кредитования под залог недвижимости.

Ранее Центробанк России повысил курс доллара, евро и юаня.