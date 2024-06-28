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Врач рассказала, в какое время суток не стоит пить кофе

Mirror: врач из США посоветовала людям не пить кофе после 12 часов дня

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Shutterstock

Врач из США рассказала в соцсетях, в какое время суток точно не стоит пить кофе, пишет Mirror. По мнению специалиста, это может нанести вред здоровью.

Доктор Пунам Десаи опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала подписчикам, что не стоит пить кофе в обед и вечером. По словам доктора, она выпивает чашку капучино строго до 12 часов дня по одной конкретной причине.

«Период полураспада кофеина составляет от пяти до шести часов, и он все еще может задерживаться в организме перед сном, не давая нам заснуть или спать», — считает женщина.

В долгосрочной перспективе это может привести к хроническим заболеваниям, проблемам с сердцем, почек, ожирению и депрессии. Деси так же рекомендовала людям отказаться от алкоголя.

«Никакое количество алкоголя не является безопасным для нашего здоровья», — добавила она.

Ранее врач раскрыл, представляют ли угрозу для здоровья чайные пакетики-пирамидки.

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