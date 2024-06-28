В Абхазии арестовали еще троих подозреваемых в перестрелке на границе с РФ

Гагрский районный суд арестовал еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.

Накануне были арестованы другие трое подозреваемых.

25 июня стало известно, что в результате оперативного розыска сотрудниками МВД Абхазии были задержаны все подозреваемые в инциденте.

До этого Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по четырем статьям уголовного кодекса страны из-за стрельбы на границе.

По данным ведомства, 23 июня в районе села Гячрыпш, Гагрского района, злоумышленники подъехали к контрольно-пропускному пункту «Псоу» на белой иномарке. Они 27 раз выстрелили из автомата Калашникова. В результате один из мужчин был ранен в брюшную полость, другой — в грудь, третий — в ногу. Находившаяся рядом женщина получила огнестрельное ранение правого плеча.

Ранее в Петербурге мужчина ворвался в ресторан с пистолетом и устроил стрельбу.