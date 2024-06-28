Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии арестовали еще троих подозреваемых в перестрелке на границе с РФ

Суд арестовал еще троих подозреваемых в перестрелке на границе РФ и Абхазии

close
100%
«Любимый Сочи»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Любимый Сочи»

Гагрский районный суд арестовал еще троих подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.

Накануне были арестованы другие трое подозреваемых.

25 июня стало известно, что в результате оперативного розыска сотрудниками МВД Абхазии были задержаны все подозреваемые в инциденте.

До этого Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по четырем статьям уголовного кодекса страны из-за стрельбы на границе.

По данным ведомства, 23 июня в районе села Гячрыпш, Гагрского района, злоумышленники подъехали к контрольно-пропускному пункту «Псоу» на белой иномарке. Они 27 раз выстрелили из автомата Калашникова. В результате один из мужчин был ранен в брюшную полость, другой — в грудь, третий — в ногу. Находившаяся рядом женщина получила огнестрельное ранение правого плеча.

Ранее в Петербурге мужчина ворвался в ресторан с пистолетом и устроил стрельбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами