Краснодарец на Mercedes открыл огонь из автомата, чтобы впечатлить знакомых

В Сочи правоохранители задержали мужчину, который разъезжал по городу на Mercedes, стреляя в воздух из автомата. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 26 июня в Адлерском районе. Местная жительница обратилась в отделение полиции с жалобой на неизвестного, который, проезжая по улице, палил из оружия в воздух.

Правоохранители установили личность хулигана: им оказался 39-летний сочинец. При задержании нарушитель признался, что стрелял из охолощенного автомата, чтобы впечатлить знакомых. Также в момент инцидента мужчина находился в состоянии опьянения.

На нарушителя составили административный протокол за употребление запрещенных веществ без назначения врача. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» УК РФ.

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