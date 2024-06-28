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Кинолог рассказал, как помочь собаке адаптироваться в новой семье

Кинолог Голубев: в новой семье на собаку не стоит давить

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Shutterstock

Если по каким-либо причинам человек не может дальше содержать собаку, он все равно ответственен за ее будущее благополучие и комфорт. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что хозяин должен найти питомцу новый дом и убедиться, что он попал в надежные руки.

Новым хозяевам эксперт посоветовал дать собаке самостоятельно обследовать место, в котором она будет жить. За питомцем, по его словам, не следует ходить по пятам, надоедать ему и привлекать к играм.

После того, как собака адаптируется и ее настроение улучшится, кинолог рекомендует постепенно вводить правила, по которым она будет жить. Новому владельцу важно стать надежным и предсказуемым лидером, которому питомец будет доверять.

Специалист добавил, что собаку важно поощрять за правильное поведение и уделять ей достаточное количество внимания. Совместные прогулки, игры и другие активности помогают наладить контакт животного с хозяином, заключил он.

До этого Голубев рассказал, как подружить питомца с ребенком. По его словам, даже самая спокойная собака может проявить агрессию по отношению к детям при неправильном обращении, поэтому первая встреча должна проходить правильно.

В первую очередь, ребенок должен понять, что собака — не игрушка. Питомца не стоит беспокоить, если он отказывается идти на контакт, принимает пищу или спит, отметил кинолог.

Если животное морщит нос, показывает зубы или рычит — это крайне нервная и агрессивная реакция. В данном случае контакт с собакой нужно немедленно прекратить, предупредил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, почему не стоит заводить собаку «для ребенка».

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