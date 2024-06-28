Жителя Ялты приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Суд в Крыму приговорил жителя Ялты к 16 годам лишения свободы, признав ео виновным в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный Суд Республики Крым.

Слушания проходили в закрытом режиме из-за наличия грифа «секретно» на материалах дела. Следствие квалифицировало действия мужчины 1976 года рождения как переход гражданином России на сторону противника.

До этого сообщалось, что ФСБ нашла жителя Коми, который пытался вывезти из России через границу военную технику, замаскировав ее под бытовую.

ФСБ также сообщало, что на жителя Брянской области было возбуждено уголовное дело о государственной измене.

27 июня в Крыму суд признал 33-летнего местного жителя виновным в госизмене и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Мужчина ранее был задержан в Псковской области представителями ФСБ.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.