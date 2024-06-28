Ученые сообщили о начале магнитной бури третьего уровня

Ученые зарегистрировали возмущение магнитного поля Земли в пятницу, которое уже достигло сильного уровня. Об этом сообщилиТАСС в центре мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

По данным экспертов, степень возмущения магнитного поля Земли в настоящее время ощущается на уровне G3, которая оценивается как «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Таким образом уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах. Кроме того, могут происходить «закипания» масляных трансформаторов.

В свою очередь вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, а также нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Незадолго до этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь с пятницы 28 июня на субботу будут наблюдаться слабые магнитные бури. Ожидается, что они стихнут уже к утру.

Ранее Росгидромет спрогнозировал в Москве похолодание, которое начнется с четверга.