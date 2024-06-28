На российских маркетплейсах подскочил спрос на безалкогольные вина

Онлайн-ретейлеры отмечают рост популярности у россиян безалкогольных вин. В прошлом году продажи выросли на 100%, а за первые пять месяцев этого года штучные и денежные продажи таких напитков подскочили на 88% и 95%, передает проект «Сноб» со ссылкой на данные маркетплейса Ozon.

Спрос на безалкогольные напитки у россиян растет с 2022 года, отметили представители площадки. Вместе с вином, россияне покупают газировку, конфеты, безалкогольное пиво и полутвердый сыр.

«Это свидетельствует о стабильном повышении интереса клиентов маркетплейса к данному типу товаров», — считают в Ozon.

Популярность в России безалкогольных вин отмечают и представители Wildberries. По данным онлайн-площадки, в прошлом году спрос на них вырос на 46%, за первые пять месяцев этого года – уже на 45%. Активнее всего продажи идут летом, а также в период с ноября по декабрь – по мнению специалистов, это связано с общим ростом потребления напитков во время отпусков и Нового года.

«Даже если люди не пьют, им хочется с чем-то встретить бой курантов — хлопнуть пробкой и так далее», — пояснил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

Самым любимым у россиян стало безалкогольное вино от «Абрау-Дюрсо» — по данным Ozon, оно вышло в лидеры продаж как в прошлом, так и в текущем году. Помимо этого, маркетплейсы называют в числе популярных вин напитки винодельни Carl Jung и игристые вина Light Live от немецкого производителя Schloss Wachenheim AG, Bianco, Rosato, Litchi Per, Champion Bio и Pierre Zero Merlot и другие.

На фоне высокого спроса обычные магазины расширяют линейку продукции и выделяют отдельные полки под безалкогольные напитки, отмечают онлайн-ретейлеры. Однако маркетплейсы, по их мнению, останутся в лидерах, так как дают возможность в любом уголке страны выбрать любой напиток отечественного или зарубежного производства.

Напомним, врачи считают безалкогольное вино полезным, так как в нем много полифенолов, как и в обычном вине, но при этом почти нет безусловно вредного этанола.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще пить игристое вино.