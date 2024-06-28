В Минюсте РФ рассказали о проекте нового КоАП

Проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) проходит процедуру согласования. Об этом сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко. Его слова передает ТАСС.

По его словам, процедура согласования является достаточно трудоемким и длительным процессом. Чуйченко объяснил, что это связано с тем, что законопроекты затрагивают сферы деятельности большого числа госорганов. При этом министр добавил, что в части определения оптимального размера штрафов также «порой бывает достаточно непросто прийти к общему мнению».

Он отметил, что ведомство уже разработало проекты нового КоАП и Процессуального кодекса, которые проходят все необходимые процедуры межведомственного согласования.

До этого Минюст предложил ввести в судах новую меру пресечения для некоторых обвиняемых.

Также стало известно, что каждый второй арестант в России попал в СИЗО за нетяжкие преступления.

Кроме того, сообщалось, что правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение. Данный документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях путем добавления новой статьи, которая предусматривает административную ответственность за опасное вождение с наложением штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. В случае повторного нарушения водителям грозит лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Ранее российский суд заочно приговорил к 14 годам экс-сотрудницу Минюста.