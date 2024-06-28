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Пассажир рассек водителю автобуса бровь из-за замечания

В автобусе, следовавшем в Москву, пассажир рассек водителю бровь из-за замечания

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Пассажир автобуса, следовавшего в Москву, рассек водителю бровь из-за замечания насчет собаки. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации телеканала, инцидент произошел в салоне автобуса, следовавшего по маршруту «Фряново — Москва». В транспорт пытался зайти нетрезвый мужчина с собакой, однако водитель сделал ему замечание и попросил надеть на животное намордник в соответствии с правилами. Хозяин питомца в ответ вступил в ним в словесный конфликт, а затем ударил шофера. После этого дебошир скрылся с места происшествия.

После произошедшего у водителя оказалась рассечена бровь, однако он принял решение закончить рейс. Позже пострадавший обратился в правоохранительные органы по факту инцидента. Сообщается, что подозреваемого в нападении задержали.

Ранее в Москве безбилетник избил контролера в автобусе и попал на видео.

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