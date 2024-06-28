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Погибшую при атаке ATACMS восьмилетнюю Софию похоронили на Кубани

На Кубани похоронили погибшую при атаке на Севастополь восьмилетнюю Софию

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Depositphotos

Восьмилетнюю Софью, которая стала жертвой ракетной атаки на Севастополь, похоронили в Крымске Краснодарского края. Об этом сообщил глава Крымского района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

«Родители хоронят своего ребенка. Нет ничего больнее. Скорбим вместе с вами», — написал он.

Софья — дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова. В августе ей должно было исполниться девять лет.

26 июня двухлетнюю Лизу Кирнос, убитую американской ракетой ATACMS на пляже, похоронили в Севастополе на «Аллее славы», где упокоены герои специальной военной операции.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее жителям Севастополя посоветовали носить с собой жгут на случай обстрела.

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Удар ATACMS по Севастополю
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