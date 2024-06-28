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В метро Петербурга из-за жары начали раздавать бесплатную питьевую воду

В Петербурге из-за жары начали бесплатно раздавать питьевую воду в метро

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Петербургское метро/VK

В Петербурге на самых востребованных станциях метро пассажирам начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом во «ВКонтакте» сообщает пресс-служба метрополитена.

По информации пресс-службы, такую меру решили принять в связи со значительным повышением температуры воздуха. Пассажирам раздают питьевую воду на станциях «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Ленинский проспект» (вестибюль 1), «Площадь Ленина» (вестибюль 1), «Проспект Просвещения», «Озерки», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Комендантский проспект».

Отмечается, что сотрудники метрополитена мониторят температурные показатели. В случае необходимости список станций, где можно получить питьевую воду, будет расширен.

«Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, пользуйтесь стойками передачи тревожной информации или обратитесь к работнику метрополитена на станции», — сообщили в пресс-службе.

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