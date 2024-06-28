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В аэропорту Челябинска экстренно сел самолет

Рейс из Москвы в Тюмень сел в Челябинске из-за недостатка топлива

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Shutterstock

Рейс авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Москвы в Тюмень, экстренно приземлился в Челябинске. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что экипаж воздушного судна принял решение о производстве незапланированной посадки в аэропорту Челябинска в связи с недостаточным остатком топлива на судне. Самолет сел в пятницу в 0:25 мск и вылетел по маршруту назначения в 6:45 мск.

Сургутская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту произошедшего.

25 июня Telegram-канал Aviaincident сообщал, что у самолета, летевшего из Уфы в Москву, во время полета треснуло лобовое стекло.

11 июня легкомоторный самолет Cessna «АК Лаггар» экстренно сел на автодороге Кола — Лотта в Мурманской области.

8 июня легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в районе Лыткарино Московской области.

Ранее американский грузовой самолет экстренно сел в Токио.

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