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Президент Боливии рассказал о причастных к попытке госпереворота военных

Президент Арсе: отставные военные постоянно пытаются подорвать власть в Боливии

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LUCHO ARCE VIA FACEBOOK (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Reuters

За неудачной попыткой госпереворота в Боливии стоят отставные военные, которые постоянно пытаются подорвать власть в стране. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе в интервью RT.

«За всем этим стоят лица, которые финансируют данное мероприятие, дают людям ложные обещания, дергают за ниточки, а потом бесследно исчезают, бросив всех этих людей на произвол судьбы», – сказал Арсе.

Глава государства отметил, что при входе в правительственный дворец встретился с мятежным генералом Суньигой и тот не смог ответить на вопрос, зачем он вывел солдат и технику на улицы.

В интервью вещателю Арсе подчеркнул, что попытка госпереворота в Боливии произошла из-за лития.

26 июня в Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига отказался уходить с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя некоторое время мятеж угас, армия покинула центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

Ранее в Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота.

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