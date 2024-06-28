Карьерный проект «Единой России» помог найти работу 240 тысячам жителей страны

Более 2 млн человек приняли участие в мероприятиях партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Работу благодаря ему нашли 240 тыс. жителей страны. Об этом на секции всероссийской ярмарки трудоустройства, которая проходит на выставке «Россия», сообщил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатор карьерного партийного проекта Андрей Исаев.

Парламентарий отметил, что смысл проекта заключается в объединении возможности центров занятости с общественными связями партии и «Молодой Гвардии» при трудоустройстве.

Он рассказал, что в штабах общественной поддержки «Единой России» и общественных приемных партии работают кадровые консультанты.

По словам Андрея Исаева, партия провела уже около 50 тыс. мероприятий — ярмарок вакансий и профтуров. В них приняли участие 132 тыс. выпускников российских вузов.

Он также призвал социально ответственный бизнес к сотрудничеству с проектом «Моя карьера с Единой Россией» при трудоустройстве участников специальной военной операции и членов их семей.

Кроме того, он призвал бизнес оказать содействие в реализации темы наставничества.

«Мы запустили подпроект — руководители, представители бизнеса по рекомендации партии берут наставничество над молодыми специалистами, людьми, которые делают первые шаги в бизнесе или хотят работать на тех или иных предприятиях. Проект крайне важен. Он будет помогать выстраивать кадровый лифт», — сказал Андрей Исаев.

Отдельным направлением проекта является трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья.

Депутат сообщил, что в прошлом году при содействии партпроекта работу нашли 9 тыс. инвалидов.

Кроме того, Исаев рассказал о том, как по инициативе «Единой России» в стране обновляют законодательную базу.

В качестве примера он привел принятую в Трудовой кодекс главу об удаленной работе и закон о занятости населения, который дал новые возможности центрам занятости.

«В этом году мы рассчитываем внести и, по возможности, принять закон о платформенной занятости. Надеюсь также, что решению кадровой проблемы поможет и внесённый нами по поручению президента и уже принятый в трех чтениях закон, восстанавливающий индексацию пенсий работающим пенсионерам», — заключил Исаев.