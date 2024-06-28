В Обнинске произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает калужский телеканал «Ника».

Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал, однако в одной из квартир выбиты окна и разбиты стекла.

По данным Telegram-канала «Типичный Обнинск», взорвался туристический газовый баллончик, который, вероятнее всего, перегрелся на солнце. В момент инцидента хозяйка квартиры находилась на месте происшествия. На место происшествия выехали оперативные службы — представители МЧС, пожарной службы и полиции.

До этого в гараже в Нижегородской области взорвался баллон с бытовым газом.

19 мая в 20:00 мск поступило сообщение о взрыве на улице Первомайской. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в результате утечки из баллона в гараже скопился газ, что при включении света привело к взрыву без последующего горения.

Ранее сочинец попытался снять похмелье газом, устроил взрыв и попал в реанимацию.