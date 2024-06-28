Сбер подвел итоги конкурса «Цифровой марафон»

В Москве стали известны победители конкурса Сбера и «Школы 21» «Цифровой марафон», сообщает пресс-служба банка.

Всего в конкурсе принимало участие 90 тыс. человек, 77 из них прошли в финал, а победителями стали 13 человек.

Участники делились на несколько категорий: «Новичок» (51,9%), «Исследователи» (35%), «Эксперты» (13,1%).

Главный приз в 1 млн рублей за первое место в номинации «Эксперт» получил Михаил Перевалов.

«У вас хорошая технологическая база и подготовка. Эти две составляющие — мотивация и технологическая база — являются одними из важнейших элементов успешности людей», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, обращаясь к победителям.

В финале соревновались участники из категорий «Исследователь» и «Эксперт». Задание в финале состояло из технической и функциональной части. В результате им было необходимо создать программное обеспечение.

Победители в категории «Исследователь» получили путевку на алтайский курорт Сбера «Манжерок» за 1-е место, поездку в пятизвездочный отель премиум-класса Mriya Resort & SPA за 2-е место, а за 3-е место — обучение в СберУниверситете на курсе «Управление ИТ-командой».

Победители в категории «Новичок» получили умные девайсы от Сбера.