Российские полицейские напились, забрались в чужой дом и попытались выгнать хозяев

В Якутске полицейские напились, забрались в чужой дом и попытались выгнать оттуда хозяев. Об этом сообщает Telegram-канал «Якутск Вечерний».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июня в районе Марха. Семья вернулась домой и услышала чужие голоса на втором этаже строения. Хозяева дома насторожились, поднялись наверх и обнаружили там пьяных мужчин и женщину.

Хозяева жилища вызвали полицию и начали снимать непрошенных гостей на камеру. У семьи с неизвестными начался конфликт, который чуть не перерос в драку. Позже выяснилось, что в жилище проникли полицейские в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правоохранители перепутали его с находящимся рядом гостиничным домом, который до этого арендовали.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что личности участников инцидента установлены, передает «Якутск Вечерний». По факту произошедшего проводиться проверка.

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