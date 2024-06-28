Эксперт рассказала, в каких случаях могут отменить сделку по недвижимости

Заключение сделки по недвижимости с человеком, не отвечающим за свои действия, — одна из самых неприятных ситуаций, в которой может оказаться покупатель. Об этом в интервью РИАМО рассказала основатель и руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова. Таких ситуаций, по ее словам, на практике становится все больше.

Эксперт напомнила, что согласно Гражданскому кодексу, если человек признается невменяемым на момент заключения сделки, она может быть оспорена в суде после медицинской экспертизы.

«Вложенные деньги покупатель может вернуть через процедуру банкротства. Процесс этот непростой, длительный и зачастую заканчивается печально для истца, потому что единственное жилье в процедуре банкротства взыскать нельзя», — отметила Глухова.

В случае, если есть сомнения во вменяемости продавца, специалист советует предложить ему пройти медицинскую экспертизу до заключения сделки.

До этого Глухова рассказала, как обезопасить себя от мошенников при покупке жилья. Она порекомендовала обратить внимание на обстановку в квартире. Стоит насторожиться, если личные вещи собственника не вывезены из квартиры и не упакованы, а он при этом настаивает на скорейшем заключении сделки.

Кроме того, эксперт посоветовала уточнить, куда человек переезжает после продажи жилья, и попросить показать предварительный договор о покупке новой квартиры или расписку о получении аванса.

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