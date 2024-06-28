«Яндекс-музыка» заблокировала доступ к страницам двух украинских исполнителей

Стриминговый сервис «Яндекс музыка» заблокировал доступ к страницам двух украинских исполнителей, финансово поддерживающих Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора сообщает ТАСС.

В РКН пояснили, что потребовали от «Яндекс музыки» ограничить доступ к страницам двух украинских исполнителей, в чьих песнях «выявлен противоправный контент», в том числе по линии дискредитации Вооруженных сил России.

«В настоящий момент доступ к страницам ограничен», — сообщили в ведомстве.

Telegram-канал Readovka уточняет, что речь идет об исполнителях «Антитела» и «Молот Гитлера». Во время боев за Артемовск в 2023 году «Антитела» прославились на Украине песней «Фортеция Бахмут» («Крепость Бахмут». — «Газета.Ru»). После скандала и обращений в РКН исполнителей заблокировали на «Яндекс-музыке».

22 мая с требованиями о блокировке в России украинских исполнителей в Роскомнадзор обратился шахматист Сергей Карякин. Он пояснил, что речь идет о группах «Океан Эльзы», «Бумбокс», «Вопли Видоплясова», а также Верке Сердючке, Максе Барских и других. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продажу гаджетов без доступа к российским приложениям.