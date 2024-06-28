В Севастополе назвали штрафы за недопуск на объекты во время тревоги

Заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова заявила, что штрафы за недопуск людей на частные объекты собственности в то время, когда в регионе объявлена воздушная тревога, составят 3-5 тысяч рублей для физлиц и до 300 тысяч для юрлиц. Об этом сообщает ТАСС.

«Физические лица — 3-5 тыс. рублей, должностные лица — от 10 до 50 тыс. рублей, юридические лица — от 100 до 300 тыс. рублей. Штрафы значительные», — сообщила Пирогова.

До этого сообщалось, что севастопольцы считают дополнительные укрытия нужной мерой, которая поможет защитить население города от возможных ракетных ударов Вооруженных сил Украины по мирному населению. Еще один севастополец отметил, что бытует мнение о том, что укрытия испортят внешний облик города — мужчина не согласился, сказав, что неважно какого цвета будут укрытия, лишь бы защищали людей. Он также добавил, что после того, как ВСУ будут лишены возможности бить по городу, необходимо будет убрать укрытия.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал усилить группировку сил противовоздушной обороны, которая прикрывает город и окрестности.

Ранее очевидец рассказал, как происходила атака ВСУ на пляж в Севастополе.