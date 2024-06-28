В отношении историка Тамары Эйдельман завели уголовное дело

Московская прокуратура завела уголовное дело по статье о реабилитации нацизма против блогера Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в ведомстве.

Там добавили, что расследование находится на контроле в прокуратуре.

Как до этого заявляли в ведомстве, в ходе мониторинга был выявлен администрируемый Эйдельман публичный канал, где была опубликована видеозапись ее авторской программы. В ней содержались «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».

В марте московский суд назначил административный штраф Эйдельман. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

До этого в отношении историка был составлен протокол за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

Тамара Эйдельман попала в перечень иностранных агентов Минюста РФ в сентябре 2022 года. Вместе с ней в списке иноагентов оказались писательница Юлия Латынина (признана в РФ иностранным агентом) и журналист Майкл Наки (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Кремле обосновали жесткие действия против иноагентов.