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Россиянам рассказали, без каких вещей нельзя отправляться в отпуск

«Мойка78»: перед отпуском нужно составить список самых необходимых вещей

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Depositphotos

Перед поездкой в отпуск каждый член семьи должен составить список необходимых вещей. Он должен состоять из нескольких пунктов, охватывая все направления – от документов до гаджетов и одежды, сообщает «Мойка78» со ссылкой на экспертов.

В первую очередь список нужных в отпуске вещей должен включать в себя деньги, документы и банковские карты. С собой рекомендуется взять не только паспорт и полис, но также СНИЛС, свидетельства о браке и рождении детей. Может пригодиться даже удостоверение многодетной семьи.

Далее по важности следуют билеты и брони отелей, которые с собой лучше иметь в бумажном виде, считают эксперты. Они посоветовали не забыть взять документы на машину и права, а также проверить наличие всех необходимых гаджетов, в том числе зарядников и переходников для розеток.

Многие россияне забывают взять с собой в отпуск аптечку, что может стать роковой ошибкой. Эксперты советуют собрать ее заранее, включив препараты, необходимые на постоянной основе.

В список нужных для отпуска вещей эксперты советуют включить простые бытовые мелочи – к примеру, блокнот, ручку, зонт, дождевик, нож, зеркало, беруши и так далее. Все это не менее важно, чем косметика и средства гигиены, которые должны занимать в багаже отпускника отдельное место. Завершить список необходимо одеждой, обувью и полотенцами для каждого члена семьи. Для детей специалисты советуют взять больше сменной одежды и обуви.

Список необходимых для отпуска вещей отличается в зависимости от времени года, добавили эксперты. Так, в летнее путешествие с собой важно взять легкую одежду, головной убор, контейнер для охлажденных продуктов, средства от загара, солнцезащитные очки и другие важные мелочи. Все это рекомендуется продумать и заранее внести в перечень нужных вещей, вычеркивая их из списка по мере помещения в багаж.

Ранее россияне рассказали, с кем проводят летний отпуск.

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