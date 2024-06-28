В США грузовик перевернулся и завалил навозом жилой район, пишет издание UPI. Теперь местные жители пытаются справиться с последствиями инцидента.

Как рассказала Энн Бедард из Коннектикута, чей дом расположен рядом с дорогой в жилом районе, она услышала грохот и скрежет металла, поэтому выбежала на улицу, чтобы узнать, что случилось. Женщина обнаружила, что источником шума стал перевернувшийся рядом с домами грузовик, перевозивший навоз. Фекалии, как вспоминает очевидица, были разбросаны по всей округе.

«Это было похоже на водопад коричневого цвета», — вспоминает американка.

На место аварии вскоре прибыли представители компании, перевозившей навоз, пообещав урегулировать ситуацию. Местные полицейские добавили, что причины ДТП еще не установлены — ведется расследование. Водитель фуры, получивший незначительные травмы, от комментариев отказался.

Ранее 90-летний мужчина из США был признан самым старым водителем грузовика в мире.